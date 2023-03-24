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Дело Трампа: белый порошок найден в офисе окружного прокурора Манхеттена
24.03.2023 23:05 Алина Груднева

Дело Трампа: белый порошок найден в офисе окружного прокурора Манхеттена

В пятницу, 24 марта, в офис окружного прокурора Манхеттена, где проходил слушание показаний по делу бывшего президента США Дональда Трампа, попал подозрительный белый порошок.

Об этом сообщает ABC News.

Уточняется, что белый порошок был обнаружен в почтовом отделении на Центральной улице, 80, где находятся офисы окружного прокурора.

По словам источников в полиции, он был в конверте, адресованном "Элвину". Вероятно, речь идет об окружном прокуроре Манхеттена Элвина Брэгга. Содержимое конверта было признано неопасным.

Намерения отправителей выясняются. Есть вероятность, что такая отправка была совершена в рамках последней серии угроз на этой неделе.
 

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