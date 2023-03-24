



Дело Трампа: белый порошок найден в офисе окружного прокурора Манхеттена

В пятницу, 24 марта, в офис окружного прокурора Манхеттена, где проходил слушание показаний по делу бывшего президента США Дональда Трампа, попал подозрительный белый порошок.



Об этом сообщает ABC News.



Уточняется, что белый порошок был обнаружен в почтовом отделении на Центральной улице, 80, где находятся офисы окружного прокурора.



По словам источников в полиции, он был в конверте, адресованном "Элвину". Вероятно, речь идет об окружном прокуроре Манхеттена Элвина Брэгга. Содержимое конверта было признано неопасным.



Намерения отправителей выясняются. Есть вероятность, что такая отправка была совершена в рамках последней серии угроз на этой неделе.

