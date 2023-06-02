



Байден упал на сцене во время вручения дипломов

Президент США Джо Байден упал на сцене во время церемонии вручения дипломов в академии Военно-воздушных сил в штате Колорадо, сообщает The Associated Press



Байден пошутил, что в четверг его "забросали мешками с песком" после того, как он споткнулся и упал - но не получил травм - на сцене во время выпускного вечера Академии ВВС США.



Байден поздравлял выпускников в Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, споткнулся и упал, возвращаясь со сцены на свое место. Ему помог подняться офицер Военно-воздушных сил, а также двое сотрудников Секретной службы США.



Зрители, в том числе некоторые члены официальной делегации на сцене, обеспокоенно наблюдали, как Байден, который в свои 80 лет является старейшим президентом в истории США, вернулся на свое место, чтобы увидеть окончание церемонии.



"Меня забросали мешками с песком", - с улыбкой сказал президент журналистам, когда вернулся в Белый дом в четверг вечером.



Два маленьких черных мешка с песком лежали на сцене, поддерживая телесуфлер, которым пользовался Байден и другие выступающие на церемонии вручения дипломов.



"С ним все в порядке", - написал после инцидента представитель Белого дома Бен Лаболт в своем твиттере.

