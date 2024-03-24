Новости » Новости США
Американцы указали Украину одним из главных союзников США
24.03.2024 19:59 MIGnews.com

Американцы указали Украину одним из главных союзников США

Опрос YouGov показал, что в случае мировой войны американцы очень ясно понимают, кто будет их союзниками.

Большинство американцев верят в то, что в ближайшие 5-10 лет будет новая мировая война. 

Первая тройка стран, которые, как считают американцы, будут вовлеченными в глобальный конфликт и будут союзниками США - это Великобритания (67%), Украина (58%) и Израиль (58%).

При этом опрошенные считают, что воевать придется против: Китая, РФ, КНДР и Ирана.


 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы