



Американцы указали Украину одним из главных союзников США

Опрос YouGov показал, что в случае мировой войны американцы очень ясно понимают, кто будет их союзниками.



Большинство американцев верят в то, что в ближайшие 5-10 лет будет новая мировая война.



Первая тройка стран, которые, как считают американцы, будут вовлеченными в глобальный конфликт и будут союзниками США - это Великобритания (67%), Украина (58%) и Израиль (58%).



При этом опрошенные считают, что воевать придется против: Китая, РФ, КНДР и Ирана.





