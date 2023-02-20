



Женские штучки: атрибуты женственности и весеннего настроения

В воздухе уже витает запах весны и предвкушение 8 марта, праздника женственности и красоты.



В разные эпохи понятие женственности видоизменялось и варьировалось, однако некоторые его положения оставались неизменными. Уверенная в себе, гармоничная, умеющая выгодно себя подать, обладающая утонченным вкусом и чувством стиля, элегантная – так описывается женственность. Разумеется, есть и внешние ее атрибуты.



Говорят, что платья магическим образом влияют на женщину и способны изменить даже ее сущность. Платье подчеркивает женственные изгибы фигуры и женщина, подсознательно чувствуя это, старается акцентировать на этом внимание окружающих: движения становятся более медленными, грациозными и плавными. Меняется даже мимика и жесты.



В своей коллекции итальянский элитный бренд ELISABETTA FRANCHI большой акцент делает на женственные платья. Четкие чистые линии и гармоничные сочетания, все модели сшиты так, чтобы подчеркнуть все достоинства женской фигуры: сочетание женственности, элегантности и гламура, выдержано в идеальных пропорциях хорошего вкуса.



Когда хочется порхать, а сердце замирает в предчувствии радостных перемен, нужно отбросить все, что тянет к земле. Парить, едва касаясь поверхности, – самое подходящее занятие, если надеваешь туфли на тонкой шпильке.

Женственные каблуки ищите в магазинах итальянской обуви Lafayette Italy. Обувь от Lafayette Italy - это сочетание шика с изысканностью. Это элегантность вне времени. Это символ качества и удобства. Это та обувь, в которой не приходится выбирать между модой, красотой и комфортом. В этой обуви ваша походка станет по-настоящему летящей.



Как это ни странно, именно нижнее белье, хоть его практически никто не видит, дает чувство внутренней уверенности в себе и собственной безупречности. Совсем немного кружев и атласа чудесным образом создают вокруг женщины ауру загадочности, чувственности и сексуальности.

Французский шарм, удивительно прочувствованная, тонкая аристократичность и новаторская смелость отличает неповторимый стиль коллекций от Jack Kuba. Здесь и восхищение боди-красотой, выраженное через эротичность, помноженную на плавность линий, повторяющих очертания тела. И сдержанная сексуальность, элегантная страстность и безграничная женственность в каждой, даже самой мелкой детали.



Только уверенность в себе и в своей привлекательности пробуждает тот неповторимый блеск в глазах, который обезоруживает окружающих. Только осознание, что мы выглядим идеально дает внутреннее ощущение спокойствия, которое создает неповторимую ауру женственности и сексуальности. Только ухоженная кожа и волосы дает нам это чувство.

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