



Белый дом начал процесс конфискации замороженных активов России

Администрация президента США Джо Байдена выразила поддержку законодательства, направленного на конфискацию примерно 300 миллиардов долларов российских активов в пользу Украины. Эту информацию предоставил Bloomberg, ссылаясь на документы Совета национальной безопасности США.



Согласно меморандуму NSC, на который ссылаются журналисты, "законопроект предоставит исполнительной власти необходимые полномочия для конфискации российских суверенных активов в пользу Украины". Однако такой шаг вызывает беспокойство среди американских политиков, поскольку конфискация замороженных активов может негативно сказаться на репутации финансовой системы США.



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В целях предотвращения этого, Белый дом стремится согласовать вопрос с союзниками из "Большой семерки" в Европе, где хранится примерно 200 миллиардов долларов замороженных российских активов. Деньги, полученные из конфискации, могут быть использованы для финансирования восстановительных работ в Украине.



Представитель Белого дома сообщил Bloomberg, что подобный закон станет одним из возможных инструментов для взыскания с России компенсации за причиненный ущерб.

Согласно оценкам Всемирного банка, на восстановление Украины после войны может потребоваться не менее 411 миллиардов долларов.

