Вздохните свободно: моющий пылесос Thomas Vestfalia XT очищает воздух в доме
По статистике, уровень загрязнения воздуха в помещениях в среднем в 2-5 раз выше, чем на улице, а в особо критичных случаях даже в 10 раз. На это влияет множество факторов: вентилируемость квартиры, материалы из которых выполнена мебель в вашем доме, чистящие средства, которыми вы пользуетесь, наличие домашних животных и многое другое. Чем загрязненнее воздух в квартире, тем больше это может влиять на здоровье и общее самочувствие. С новым пылесосом THOMAS Vestfalia XT Ultra ваш дом станет обителью комфорта и уюта с чистым, как морской бриз, и увлажнённым воздухом.
Специальное мероприятие к Песаху: новейшая модель от компании Thomas, моющий пылесос премиум класса Vestfalia XT Ultra за 1990 шек. вместо 2490
Среди самых распространенных загрязнителей – пыль и пыльца растений; бензол, который может содержаться в новых шторах, коврах и мебельной обивке; аммиак, содержащийся в табачном дыме и мыло-моющих средствах; пары формальдегида от фанерных и ДСП-поверхностей, мебели, обоев; ЛОС – летучие органические соединения от бытовой химии и дезодорантов. Все усугубляется, если вы живете на оживленной улице с плотным автомобильным трафиком.
Для очистки воздуха в помещениях, специалисты рекомендуют придерживаться следующих правил:
- Регулярно производить в доме влажную уборку, причем желательно использовать пылесосы с аква-фильтрами.
- Регулярно тщательно проветривать квартиру.
- Очищать воздух с помощью специальных гаджетов.
Водяной фильтр AQUA-BOX с технологией подавления пыли Wet-Jet – это самый современный, эффективный и удобный аквафильтр. В этой системе фильтрации используется принцип Скруббер-Вентури, который применяется в промышленности для очистки газов от примесей. AQUA-BOX – это водяная система фильтрации, которая не только позволяет убирать помещение, но и очищать воздух, поэтому эти пылесосы так ценят люди, страдающие аллергиями.
Для ликвидации мусора, пыли, шерсти животных, пыльцы и клещей хватит одного литра обычной воды. Именно столько нужно залить в запатентованный фильтр AquaBOX, чтобы надежно связать мельчайшие аллергены, запереть их внутри контейнера, а затем просто вылить вместе с грязной жидкостью без контакта с вредной сухой пылью. Входящий воздух промывается мощными струями воды при помощи уникальной технологии WET-JET. Благодаря системе подавления пыли WET-JET в пылесосе создается «эффект дождя» и пылевоздушный поток промывается водой. Именно благодаря этому, пыль и аллергены оседают на дне AQUA-BOX и не попадают обратно в воздух.
THOMAS Vestfalia XT Ultra – это многофункциональный домашний помощник – он качественно и без разводов моет пол, чистит ковры и обивку мягкой мебели, может также отмыть застарелые пятна. Конструкция THOMAS Vestfalia XT Ultra продумана до мелочей для того, чтобы сделать процесс уборки максимально комфортным, в комплект входят несколько насадок: переключаемая насадка для уборки гладких полов и ковров, насадка для очищения мягкой мебели и матрасов, насадка для очищения труднодоступных мест и щелей, насадка для влажной уборки ковров с адаптером для гладких полов и насадка для влажной уборки обивки мягкой мебели и матрасов. После влажной чистки ковры и мягкая мебель выглядят как новые. Пылесос одновременно моет и просушивает поверхность, оставляя ее практически сухой.
Вы можете приобрести пылесосы THOMAS Vestfalia XT Ultra у официального представителя в Израиле https://www.thomas-israel.co.il/women или по телефону *3134.