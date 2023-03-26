



Вздохните свободно: моющий пылесос Thomas Vestfalia XT очищает воздух в доме

По статистике, уровень загрязнения воздуха в помещениях в среднем в 2-5 раз выше, чем на улице, а в особо критичных случаях даже в 10 раз. На это влияет множество факторов: вентилируемость квартиры, материалы из которых выполнена мебель в вашем доме, чистящие средства, которыми вы пользуетесь, наличие домашних животных и многое другое. Чем загрязненнее воздух в квартире, тем больше это может влиять на здоровье и общее самочувствие. С новым пылесосом THOMAS Vestfalia XT Ultra ваш дом станет обителью комфорта и уюта с чистым, как морской бриз, и увлажнённым воздухом.



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Среди самых распространенных загрязнителей – пыль и пыльца растений; бензол, который может содержаться в новых шторах, коврах и мебельной обивке; аммиак, содержащийся в табачном дыме и мыло-моющих средствах; пары формальдегида от фанерных и ДСП-поверхностей, мебели, обоев; ЛОС – летучие органические соединения от бытовой химии и дезодорантов. Все усугубляется, если вы живете на оживленной улице с плотным автомобильным трафиком.



Для очистки воздуха в помещениях, специалисты рекомендуют придерживаться следующих правил:

Регулярно производить в доме влажную уборку, причем желательно использовать пылесосы с аква-фильтрами. Регулярно тщательно проветривать квартиру. Очищать воздух с помощью специальных гаджетов.