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Возраст собаки: какой корм лучше выбрать для щенка, взрослой или пожилой собаки
18.05.2023 12:48 Ирина Демьянова

Возраст собаки: какой корм лучше выбрать для щенка, взрослой или пожилой собаки

Питомцы имеют различные потребности в питании в зависимости от своего возраста и физиологических особенностей. Корм, который идеально подходит для щенка, может быть неэффективным для взрослой собаки или животного старшего возраста. В статье мы рассмотрим, какой корм для собак лучше выбрать в зависимости от их возраста, и почему это так важно для их здоровья и благополучия.

Кормление щенка: особенности

Выбор корма для щенка является важным шагом в его здоровом развитии и росте. Во-первых, нужно учитывать возраст, размер и породу малыша. Во-вторых, важно обратить внимание на качество корма и его состав, а также на пищевую ценность и наличие необходимых питательных веществ. Важно также учитывать индивидуальные потребности и предпочтения вашего питомца. Лучше всего выбирать корма от известных и надежных производителей, которые соответствуют стандартам качества и безопасности. Не стоит экономить на питании щенка, так как это может отразиться на его здоровье и развитии в будущем.

Режим кормления малыша является важным аспектом его благополучия. В первые месяцы жизни щенку необходимо частое питание, так как он растет и развивается очень быстро. Обычно рекомендуется кормить любимца три-четыре раза в день.

Возраст щенка и его порода могут влиять на режим кормления. Например, маленькие породы собак имеют более быстрый метаболизм, поэтому им необходимо чаще есть, чем крупным.

Состав корма для взрослых собак

Он зависит от бренда и типа корма (сухой, консервированный, натуральный). Однако обычно корм включает такие компоненты:
  1. Белки. Они являются важным источником энергии и помогают поддерживать здоровье мышц, кожи и шерсти собаки. Белковый источник может быть разным: мясо (курица, говядина, баранина), рыба, яйца, растительные белки.
  2. Жиры. Они необходимы для поддержания здоровья кожи и шерсти, а также помогают усваивать некоторые витамины. Жиры могут быть как животного, так и растительного происхождения.
  3. Углеводы. Они также являются источником энергии и могут быть получены из зерновых (рис, пшеница, кукуруза), овощей и фруктов.
  4. Витамины и минералы. Они необходимы для правильного функционирования организма животного и поддержания его здоровья.
  5. Добавки. Корм для собак Savory включает пребиотики, пробиотики, антиоксиданты, которые помогают поддерживать здоровье пищеварительной и иммунной систем питомца.

Чем кормить пожилую собаку

Любимцы преклонного возраста нуждаются в особом подходе к питанию, чтобы поддерживать здоровье и благополучие. Как правило, с возрастом снижается активность собаки и меняется ее метаболизм. Это может привести к изменению пищевых потребностей и способности усваивать питательные вещества.

При выборе корма для пожилых собак учитывайте их потребности в белках, жирах, углеводах, витаминах и минералах. Продукт должен содержать достаточное количество белка, чтобы поддерживать мышечную массу, а также быть легкоусвояемым для уменьшения нагрузки на почки и пищеварительную систему. Важно также обеспечить достаточное количество витаминов и минералов, которые могут не так хорошо усваиваться в пожилом возрасте.

Рекомендуется кормить собаку несколько раз в день в меньших порциях, чтобы уменьшить нагрузку на желудок и предотвратить избыточный вес. Важно следить за состоянием ротовой полости, потому что пожилые питомцы часто страдают от проблем с зубами. При необходимости можно обратиться к ветеринарному врачу для выбора специального корма или добавок к питанию, которые помогут поддерживать здоровье пожилого любимца.



 

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