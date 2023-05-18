



Возраст собаки: какой корм лучше выбрать для щенка, взрослой или пожилой собаки

Питомцы имеют различные потребности в питании в зависимости от своего возраста и физиологических особенностей. Корм, который идеально подходит для щенка, может быть неэффективным для взрослой собаки или животного старшего возраста. В статье мы рассмотрим, какой корм для собак лучше выбрать в зависимости от их возраста, и почему это так важно для их здоровья и благополучия.

Кормление щенка: особенности

Состав корма для взрослых собак

Белки. Они являются важным источником энергии и помогают поддерживать здоровье мышц, кожи и шерсти собаки. Белковый источник может быть разным: мясо (курица, говядина, баранина), рыба, яйца, растительные белки. Жиры. Они необходимы для поддержания здоровья кожи и шерсти, а также помогают усваивать некоторые витамины. Жиры могут быть как животного, так и растительного происхождения. Углеводы. Они также являются источником энергии и могут быть получены из зерновых (рис, пшеница, кукуруза), овощей и фруктов. Витамины и минералы. Они необходимы для правильного функционирования организма животного и поддержания его здоровья. Добавки. Корм для собак Savory включает пребиотики, пробиотики, антиоксиданты, которые помогают поддерживать здоровье пищеварительной и иммунной систем питомца.

Чем кормить пожилую собаку

Выбор корма для щенка является важным шагом в его здоровом развитии и росте. Во-первых, нужно учитывать возраст, размер и породу малыша. Во-вторых, важно обратить внимание на качество корма и его состав, а также на пищевую ценность и наличие необходимых питательных веществ. Важно также учитывать индивидуальные потребности и предпочтения вашего питомца. Лучше всего выбирать корма от известных и надежных производителей, которые соответствуют стандартам качества и безопасности. Не стоит экономить на питании щенка, так как это может отразиться на его здоровье и развитии в будущем.Режим кормления малыша является важным аспектом его благополучия. В первые месяцы жизни щенку необходимо частое питание, так как он растет и развивается очень быстро. Обычно рекомендуется кормить любимца три-четыре раза в день.Возраст щенка и его порода могут влиять на режим кормления. Например, маленькие породы собак имеют более быстрый метаболизм, поэтому им необходимо чаще есть, чем крупным.Он зависит от бренда и типа корма (сухой, консервированный, натуральный). Однако обычно корм включает такие компоненты:Любимцы преклонного возраста нуждаются в особом подходе к питанию, чтобы поддерживать здоровье и благополучие. Как правило, с возрастом снижается активность собаки и меняется ее метаболизм. Это может привести к изменению пищевых потребностей и способности усваивать питательные вещества.При выборе корма для пожилых собак учитывайте их потребности в белках, жирах, углеводах, витаминах и минералах. Продукт должен содержать достаточное количество белка, чтобы поддерживать мышечную массу, а также быть легкоусвояемым для уменьшения нагрузки на почки и пищеварительную систему. Важно также обеспечить достаточное количество витаминов и минералов, которые могут не так хорошо усваиваться в пожилом возрасте.Рекомендуется кормить собаку несколько раз в день в меньших порциях, чтобы уменьшить нагрузку на желудок и предотвратить избыточный вес. Важно следить за состоянием ротовой полости, потому что пожилые питомцы часто страдают от проблем с зубами. При необходимости можно обратиться к ветеринарному врачу для выбора специального корма или добавок к питанию, которые помогут поддерживать здоровье пожилого любимца.