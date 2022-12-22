



TikTok активизирует усилия для соглашения о безопасности с США

Популярное приложение для коротких видео TikTok предлагает управлять большей частью своего бизнеса на расстоянии вытянутой руки и подвергать его надзору со стороны, пытаясь убедить правительство США разрешить ему оставаться в собственности китайской компании ByteDance, сообщает Reuters.

TikTok в течение последних трех лет стремился заверить правительство США в том, что личные данные американцев недоступны, а их контент не может быть использован Коммунистической партией Китая или любой другой организацией.



TikTok уже обнародовал несколько мер, направленных на сотрудничество с правительством США, в том числе соглашение с Oracle Corp о хранении данных пользователей приложения в Соединенных Штатах. Компания потратила 1,5 миллиарда долларов на эти меры.

Но некоторые правительственные чиновники США по-прежнему выступают против соглашения о безопасности. По их мнению, пользователи TikTok по-прежнему будут уязвимы.



Чтобы преодолеть эти препятствия, TikTok стремится предоставить новые уровни надзора правительству США. Теперь роль Oracle расширилась, компания проверит как коды приложений, которые определяют внешний вид TikTok, так и коды серверов, которые обеспечивают такие функции, как поиск и рекомендации. Проверка будет проводиться в специализированных “центрах прозрачности”, которые посещают инженеры Oracle.



Согласно источникам, TikTok также хочет нанять независимых аудиторов и наблюдателей, которым компания будет платить, но отчитываться перед CFIUS. Он разослал компаниям и консультантам запросы предложений на некоторые должности и установил крайний срок для ответов в первой половине января.



Представитель TikTok отказался комментировать конкретные уступки, но сообщил, что решение проблем безопасности, которое она поставила перед CFIUS, было “всеобъемлющим”.



“Мы добились значительного прогресса в реализации этого решения за последний год и с нетерпением ждем завершения этой работы, чтобы развеять все опасения”, – заявил представитель TikTok.



Сенаторы от Республиканской партии США Марко Рубио предложил законопроект о запрете популярного приложения TikTok.



Американская деятельность китайской компании TikTok вызывает опасения в отношении национальной безопасности, заявил во вторник директор ФБР Крис Врэй, отметив риск того, что китайское правительство может использовать приложение для влияния на пользователей или контроля над их устройствами.



Тайбэй подозревает TikTok в незаконной коммерции на территории Тайваня/