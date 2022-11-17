



TikTok представляет угрозу национальной безопасности - директор ФБР

Американская деятельность китайской компании TikTok вызывает опасения в отношении национальной безопасности, заявил во вторник директор ФБР Крис Врэй, отметив риск того, что китайское правительство может использовать приложение для влияния на пользователей или контроля над их устройствами.



"Риски включают возможность того, что китайское правительство может использовать TikTok для контроля сбора данных о миллионах пользователей или контроля алгоритма рекомендаций, что может быть использовано для операций влияния", - сказал Врэй американским законодателям.



Пекин также может использовать популярное приложение, принадлежащее компании ByteDance, для "контроля программного обеспечения на миллионах устройств", что дает ему возможность "технически скомпрометировать" эти устройства, добавил он.



Врэй отметил, что китайские компании обязаны "делать все, что хочет от них китайское правительство в плане обмена информацией или служить инструментом китайского правительства". И поэтому это само по себе является достаточным основанием для того, чтобы быть "крайне обеспокоенным".



Представитель TikTok сказал: "Хотя мы не можем комментировать специфику конфиденциальных обсуждений правительства США, мы уверены, что находимся на пути к полному удовлетворению всех разумных соображений национальной безопасности".