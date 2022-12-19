



Тайбэй подозревает TikTok в незаконной коммерции на территории Тайваня

Правоохранительные органы Тайваня начали расследование в отношении принадлежащей Китаю социальной сети TikTok по подозрению в незаконном управлении дочерней компанией на острове. Владелец компании отверг обвинения.



TikTok, который мало используется на Тайване, оказался под давлением в основном в Соединенных Штатах из-за опасений, что Китай получит доступ к личным данным пользователей, что компания отрицает.



В заявлении, сделанном поздно вечером в воскресенье, 18 января, тайваньский Совет по делам материкового Китая, определяющий политику в отношении Китая, заявил, что 9 декабря рабочая группа при кабинете министров обнаружила, что TikTok подозревается в "незаконных коммерческих операциях" на Тайване.



Тайваньская газета Liberty Times сообщила, что владелец TikTok, ByteDance, создал на острове дочернюю компанию для продвижения бизнеса, что противоречит тайваньскому закону, согласно которому китайские социальные сети не могут вести коммерческую деятельность на острове.



Однако ByteDance заявила, что "недавние сообщения" о создании дочерней компании на Тайване неверны.



Тайвань запрещает широкий спектр китайских деловых операций на острове, от платформ социальных сетей до высоко ценимой отрасли производства микросхем.



Совет заявил, что Тайвань уже запретил правительственным ведомствам использовать китайские приложения, такие как TikTok.

