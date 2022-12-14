



В США представили законопроект о запрете TikTok

Сенаторы от Республиканской партии США Марко Рубио предложил законопроект о запрете популярного приложения TikTok.



Авторы законопроекта опасаются, что китайское приложение может использоваться для слежки за американцами. На сайте Рубио говорится, что предложенный им закон защитит американцев, блокируя и запрещая все транзакции любой социальной сети, находящейся или находящейся под влиянием Китая, России и ряда других вызывающих озабоченность зарубежных стран.



Отмечается, что по китайскому законодательству, китайская материнская компания TikTok, ByteDance, должна предоставлять данные приложения Коммунистической партии Китая.



"Федеральное правительство еще не предприняло ни одного значимого действия для защиты американских пользователей от угрозы TikTok. Речь идет не о креативных видеороликах, а о приложении, которое ежедневно собирает данные о десятках миллионов американских детей и взрослых. Мы знаем, что он используется для манипулирования новостями и влияния на выборы. Мы знаем, что это ответ Китайской Народной Республике. Больше нельзя тратить время на бессмысленные переговоры с марионеточной компанией КПК. Пришло время навсегда запретить контролируемый Пекином TikTok", - заявил Марко Рубио.



Инициативу уже поддержали республиканец Майк Галлахер и демократ Раджа Кришнамурти.