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Подписан коллективный договор в компании "Эльсек" | Фото: кредит пресс-служба Гистадрута
26.11.2022 00:30 Пресс-служба Гистадрута

Подписан коллективный договор в компании "Эльсек"

Гистадрут, руководство компании "Эльсек" из группы "Эльбит" и рабочий комитет компании подписали первый коллективный договор. Соглашение касается около 150 сотрудников компании и будет действовать в течение пяти лет. Соглашение улучшит условия занятости работников, присоединившихся к Гистадруту около пяти месяцев назад.

Компания "Эльсек" предлагает решения в области безопасности для компаний и частных предприятий. Завод расположен в Сдероте и является дочерней компанией "Эльбит".

В рамках соглашения заработная плата работников будет повышаться примерно на 5% в год. Работникам будут оплачиваться детские сады и ясли для их детей, будет увеличена оплата дней на оздоровление. Компания будет участвовать в оплате транспорта и поездок. Работники получат право на членство в амуте "Кидум" ("Продвижение").


 

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