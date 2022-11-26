



Подписан коллективный договор в компании "Эльсек"

Гистадрут, руководство компании "Эльсек" из группы "Эльбит" и рабочий комитет компании подписали первый коллективный договор. Соглашение касается около 150 сотрудников компании и будет действовать в течение пяти лет. Соглашение улучшит условия занятости работников, присоединившихся к Гистадруту около пяти месяцев назад.



Компания "Эльсек" предлагает решения в области безопасности для компаний и частных предприятий. Завод расположен в Сдероте и является дочерней компанией "Эльбит".



В рамках соглашения заработная плата работников будет повышаться примерно на 5% в год. Работникам будут оплачиваться детские сады и ясли для их детей, будет увеличена оплата дней на оздоровление. Компания будет участвовать в оплате транспорта и поездок. Работники получат право на членство в амуте "Кидум" ("Продвижение").





