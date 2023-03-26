



Песах в Израиле, как в Европе



Песах в Израиле – это особое время. Многим нравится, когда в продаже почти нет квасного, когда повсюду маца, обычных булочек нет даже в Макдональдсе, а питы продаются, по большей части, лишь в арабских пекарнях. Многим, но не всем. Обе позиции заслуживают уважения и не должны вызывать споров и раздоров. Но выбор у людей должен быть – в магазинах, ресторанах и гостиницах для пасхального отдыха. С ресторанами и магазинами в последние годы ситуация стала более разнообразной, а вот за отдыхом в отеле в пасхальный период с некошерным на Песах меню большинство израильтян едет в Европу или более дальние страны. Видимо, не все еще знают, что комфортный отдых по высшему разряду и по своему вкусу можно найти и в Израиле. Причем в одной из самых популярных и высококлассных гостиничных сетей – в Isrotel. Сразу три отеля этой сети в центре страны не придерживаются пасхального кашрута: Sea Tower Tel Aviv, Alberto Tel Aviv, Publica Herzliya.0



Давайте узнаем о них подробнее, и будем выбирать.



Отель Sea Tower Tel Aviv расположен в центре туристического района Тель-Авива, на набережной а-Яркон, в 2 минутах ходьбы от многих ресторанов и ночных клубов. Рядом с ним находятся набережная, пляж Фришман, пляж Гордон, рынок Кармель, театр Габима, молл «Дизенгоф-центр» и др. В отеле есть лаунж-бар и ресторан, где подают вкусный молочный завтрак.



Отель Alberto Tel Aviv стоит на пересечении улиц Нахалат Биньямин и Ахад ха-Ам. Этот отель, который входит в коллекцию Isrotel Design Group, не оставит вас равнодушными. Он разместился в старинном здании 19 века, а современный дизайн его интерьеров сочетается с ритмом жизни большого города. Отель выгодно отличается центральным месторасположением – вечером улица перед отелем меняет свой облик и становится волшебной оживленной пешеходной зоной, где десятки популярных развлекательных заведений с прекрасной кухней приглашают вкусно поужинать, послушать музыку, потанцевать и посмотреть на таких же любителей городского отдыха со всего света. В отеле можно отдохнуть в СПА или сходить в спортзал.



Отель Publica Herzliya расположен в центре Герцлии Питуах. В нем есть красивый лобби-бар, бассейн, бар на крыше с видом на Средиземное море, современный фитнес-клуб для тренировок и профессиональных занятий, где вы найдете не только разнообразные тренажеры, но и боксерский ринг и сауну. Гости могут также посещать занятия фитнесом, включая йогу, бег на песке, спиннинг и тай-цзи. Рядом с отелем находятся гавань для яхт, пляж Акадия, торговый центр «Шиват а-кохавим» и развлекательные заведения.



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