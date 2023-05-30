



Осторожно, МВД!

Ваша вторая половинка не имеет израильского гражданства? МВД может лишить вас гражданства и еврейства даже через 30 лет после репатриации! Эта статья рассматривает проблемы, связанные с браками и совместным проживанием с человеком, не имеющим израильского гражданства. Это интервью с адвокатом Томером Варшей, основателем юридической фирмы, которая специализируется исключительно на вопросах предоставления статуса в Израиле: грамотное предоставление документов в начале процесса СТУПРО (поэтапная процедура), обжалование отрицательных решений МВД, иски в судах, включая Высший суд справедливости Израиля, прохождение и признание гиюра, предоставление статуса беженца, предотвращение депортации и другие вопросы. Фирма признана ведущей в Израиле по вопросам иммиграции и урегулированию статуса в соответствии с международными стандартами DUN'S 100.





— Томер, расскажите немного о вашем офисе.



— Наша фирма была основана 21 год назад, в ней работает 15 адвокатов, среди них 5 русскоговорящих; администрация состоит из 5 служащих, в том числе и русскоговорящих. Мы предоставляем квалифицированную юридическую помощь по всем вопросам, касающихся получения гражданства и статуса в Израиле. Каждого клиента ведет его личный адвокат, однако лучший путь решения любого вопроса всегда обсуждается несколькими адвокатами, которые успешно завершили похожие дела в пользу наших клиентов. Следствием этого является то, что 99% дел наша фирма успешно выигрывает. Также мы известны своей настойчивостью в работе в судах, в том числе и в Высшем суде справедливости, на комиссиях МВД и в других правовых инстанциях.



— Томер, давайте поговорим об ошибках, которые носят судьбоносный характер.



— Начнем с того, что очень важно в самом начале процесса грамотно оформить и подать документы, поскольку опровергнуть уже принятое отрицательное решение МВД через подачу на апелляцию можно только один раз! Поэтому так важно не ошибиться.



Приведу вам пример: А. обратился к нам после того, как, работая с другим адвокатом, получил отказ от МВД о предоставлении гражданства для своей супруги (есть немало коллег, которые, понимая, что не могут справиться с определенным случаем, отправляют людей к нам с целью спасти их дело). А. репатриировался 30 лет назад, будучи ребенком, отслужил в армии Израиля, являлся членом сборной Израиля по карате, получил высшее образование, написал несколько книг и, несмотря на все это, МВД решило проверить документы его алии, сделанные 30 лет назад. После проверки документов чиновники пришли к выводу, что документы репатриации А. были подделаны, вследствие чего был выдан отказ в предоставлении гражданства его супруге.



Сначала мы обратились в мировой суд, где получили отказ. Тогда мы обратились в окружной суд, где было вынесено решение – продолжить и ускорить выдачу гражданства его жене. Но МВД не успокоилось и в ответ решило, что хочет лишить А. еврейства, и кроме того, он должен был изменить запись о национальности в удостоверении личности. Представьте себе, какое унижение ощутил человек, который вырос и живет в Израиле как еврей, любит свою страну, и вдруг ему приходится столкнуться с необходимостью отказаться от своих корней!



Тогда мы обратились повторно в окружной суд, и по нашей просьбе суд потребовал предъявить все имеющиеся у МВД доказательства, на основании которых он принимал решения по делу А. Во время разбирательств оказалось, что в МВД, а точнее в Нативе, вообще не было свидетельства о рождении матери А., то есть, изначальное утверждение о поддельных документах было основано на документах, которых на самом деле не существовало! После нашего дальнейшего расследования выяснилось, что МВД сделало запрос о документах матери не в ту страну: запрос был послан в Грузию, когда на самом деле мама А. родилась в Армении!



Повторный суд принял наши основания и постановил, что это вообще незаконно после 30 лет поднимать документы репатриации. Законом это разрешено делать до 10 лет пребывания в стране. Также суд постановил, что А. не должен менять свою национальность в удостоверении личности. И у нас прекрасная новость: буквально сегодня мы узнали, что жена А. получила израильское гражданство!



— Это нарушение прав человека!



— Приведу другой пример. Изначально супружеская пара, где супруга уже получила гражданство Израиля, хотела оформить гражданство своим детям: дочери и сыну от первого брака, которые успешно прошли гиюр в Израиле. Они подавали сначала заявление самостоятельно, не предвидя проблем со стороны инстанций, но получили отказ без особых на то объяснений. Мы начали дело с того, что запросили причину отказа, и оказалось, что МВД не засчитало подлинность гиюра сына. Наши адвокаты подали иск в суд и доказали абсурдность ситуации, когда с одной стороны раввинат предложил молодому человеку пройти брит милу в рамках процесса гиюра, а с другой стороны МВД продолжало настаивать на незаконности этого гиюра. Результатом нашей работы стало получение детьми израильского гражданства.



О процессе помощи и сопровождении людей от А до Я в процедуре получения гражданства Израиля можно рассказывать много, и у нас имеется достаточно материалов для написания дополнительной статьи на эту тему, поскольку у нас есть множество выигранных дел.



— Томер, какие сложности в получении гражданства вы еще встречаете в своей практике?



— Приведу ещё один пример. Очень образованный и грамотный предприниматель вел бизнес за границей, часто находился за пределами Израиля. Со временем он создал там семью, в которой родился сын. Положение дел в той стране ухудшилось, и мужчина самостоятельно обратился в посольство Израиля с целью предоставить ребенку израильское гражданство. Когда начался этот процесс, мальчику было 10 лет. Несколько лет подряд его отец вынужден был летать туда-сюда для сбора справок, подписей и т.д. Это продолжалось 8 лет, и в итоге он получил отказ от МВД Израиля. Министерство обосновало это тем, что документы, предоставленные мужчиной, были недействительны. Мы доказали в суде, что поставленные самим МВД печати в посольстве страны происхождения его сына были действительными. Ребенку был выдан статус гражданина Израиля, и на тот момент ему уже исполнилось 19 лет.



— Есть ли подобное отношение к выходцам из Украины? Ведь всем понятна данная ситуация с войной, и тут напрашивается естественное понимание со стороны инстанций.



— Сегодня к нам часто обращаются израильтяне, члены семьи которых столкнулись с проблемой получения гражданства. Это люди, уехавшие жить в Украину, создавшие семьи уже там. Иногда мы глубоко удивляемся условиям, выдвигаемым различными ведомствами, требующих документы, которые во время войны вообще невозможно запросить и получить. Человеку порой трудно самостоятельно противостоять и доказывать свою правоту, особенно если МВД объясняет свои требования, ссылаясь на свой внутренний кодекс работы, которого человек в жизни не видел, и даже если увидит, то не всегда поймет его изложение. Наши адвокаты прекрасно подкованы во всех тонкостях работы с МВД, к тому же, видя адвокатов, чиновники зачастую быстрее понимают, что уловки тут не пройдут. То же самое касается и беженцев из Украины. Люди не знают языка и своих прав. У них зачастую нет внутренней уверенности защищать свои права, даже если они уверены, что правда на их стороне. Мы доходим, если нужно, и до Высшего суда справедливости. Всем известен случай отмены квоты на 5000 человек – беженцев из Украины, которая была установлена на тот момент министром МВД Айелет Шакед. Нашей командой адвокатов эта квота была успешно отменена в Высшем суде справедливости. Мы известны как защитники прав человека в сфере гуманитарных вопросов. Наша команда борется до победного конца. Мы тщательно проверяем факты и документы в начале процесса, чтобы определить, что возможно сделать, а что невозможно, и предоставляем эту информацию, чтобы избежать ненужных расходов и стресса для клиента.



— Давайте поговорим о всем нам известных собеседованиях в МВД, при помощи которых сотрудники министерства пытаются выяснить подлинность отношений пары, проходящей поэтапную процедуру.



— Не все люди, проходящие интервью, достаточно хорошо знают иврит. Особенно те, кто здесь не родился и не вырос. Людям полагается переводчик. И тут наши адвокаты находили немало упущений в работе МВД: неточный перевод одной из сторон; иногда переводчики по собственной инициативе задают запутанные вопросы, которые сам интервьюер от МВД не задавал. Так одну нашу клиентку спросили, где работает ее муж, а переводчик начал дополнительно спрашивать, сколько он зарабатывает и т.д. Еще пример нерелевантного вопроса: почему женщина развелась с предыдущим мужем. Адвокат вовремя остановил это и потребовал записать в протокол интервью, что задавались лишние вопросы. Наши адвокаты тщательно проверяют протокол, который не всегда соответствует всему сказанному на интервью. После тщательной проверки мы требуем внести необходимые поправки, исправить неточности и дополнить ответы, а затем даем свое согласие на подписание протокола. Ведь переводчик обычно не переводит протокол интервью, и люди подписывают его, не проверив на подлинность содержание сказанного.



Опыт работы адвоката позволяет на месте распознать, какие вопросы могут помочь человеку, а какие, наоборот, могут навредить. Ведь сам человек часто боится противоречить чиновнику. Нередко люди, прошедшие интервью самостоятельно и получившие отрицательный ответ, обращаются к нам обжаловать решение, что требует большего объема работы и усилий и, соответственно, лишней траты средств и нервов. Мы находим ошибки МВД и добиваемся их исправления. Так, например, мужчину спросили, пьет ли он. Он ответил, что нет. В его понятии «пить» — это пить водку, коньяк. Естественное волнение на интервью испугало его, и он понял вопрос чиновника как проверку на алкоголизм. И ответил, что не пьет. Его жена ответила на тот же вопрос, что иногда они выпивают вино. В глазах МВД ответы не сходились. Каждый человек по-своему понимает вопрос, и важно учесть, что есть культурная и языковая разница. В итоге мы смогли доказать, какая ошибка была совершена при принятии решения относительно данной пары. Кроме того, сильный адвокат является необходимой моральной поддержкой для человека в стрессовой ситуации, помогая не упускать важные детали и факты. Каждый случай индивидуален, и помощи можно ожидать только от опытного адвоката.



Зачастую чиновники действуют незаконно, обосновывая свои решения так называемым «внутренним кодексом работы». Мы очень хорошо знакомы с этим кодексом и можем на месте определить, соответствуют ли действия чиновников указанному ими же кодексу или нет. Были случаи, когда мы предъявляли претензии в отношении высказываний, таких как: «Что, вы не можете найти жену израильтянку?» или «Женщины – выходцы из… оставят вас без денег». Особенно проблематично отношение к женщинам, работающим по уходу за престарелыми людьми (сиделкам) и находящимся в отношениях с израильтянами. Часто МВД утверждает, что израильтянин проживает с этой женщиной для осуществления ухода за ним, хотя у чиновников нет доказательств или оснований для таких выводов. Мы ищем факты в соответствии с законом, чтобы защитить права пары в таких случаях. Иногда мы пишем жалобы на тех или иных работников, но и обоснованные письма благодарности тоже, ведь в любой инстанции есть немало людей с добрым сердцем. Мы это ценим.



— Дайте нам последний, самый важный совет.



— Ни в коем случае нельзя отдавать оригиналы ваших документов в различные учреждения! К нам обращались клиенты, у которых оригиналы документов были потеряны в инстанциях, и доказать это было непросто. Особенно во время пандемии, когда министерство перегружено большим объемом работы, или из-за войны в Украине, а также во время других непредвиденных обстоятельств как за границей, так и в Израиле. Опытный адвокат может помочь вам сэкономить немало денег и сохранить здоровье, если вы с самого начала будете действовать грамотно.





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