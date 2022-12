Новогодние подарки по праздничным ценам

Вы верите в магию чисел? В Машбир уверены: если в завершении года купить подарки со специальными скидками, чудо обязательно произойдет! К Новому году в разных отделах сети скидки до 40%, и дополнительную скидку 22% получат члены клуба и присоединившиеся. Прощай, 2022, здравствуй, 2023! А какие особенные подарки можно приобрести в Машбир по особенным ценам, узнайте из нашей подборки.

Яркие образы к новому году для себя и близких

Интригующее белье, уютная одежда и текстиль для дома

Косметика и парфюмерия

Посуда

В Новый год — в новом образе! В Машбир эксклюзивно представлены три бренда: испанский Punt Roma, французский Morgan и американский Kenneth Cole New York. Каждый из них отразит настроение и покажет характер своей обладательницы. Классические и строгие силуэты Punt Roma, романтичные и легкие модели Morgan, дерзкие и современные решения Kenneth Cole New York — подобрать подарки можно будет и подруге, и маме. А одежда для самых маленьких модников представлена в Машбир эксклюзивно брендами Okaidi & Obaibi. Вы сможете найти много образов для детей от 0 до 12 лет.Такой подарок без слов скажет о любви и заботе. Соблазнительное белье Etam и Triumph помогут разжечь заново огонь в отношениях. А теплые халаты и уютные домашние тапочки от Femina или Kenneth Cole New York согреют израильской зимой. Для тех, кто любит окружать себя мягким и приятными на ощупь элементами декора, в Машбир представлен широкий выбор текстиля. Зимой особенно актуально наборы постельного белья из фланели и джерси, плюшевые пледы и декоративные подушки от Kenneth Cole New York. Такому подарку будут рады в любом доме под Новый год.Подарочные наборы от лучших мировых косметических брендов просто созданы для того, чтобы оказаться под елкой 1 января. Estee Lauder, Clinique, Lancome — покупая косметику этих марок, можно быть уверенным в качестве! Парфюмерия — это всегда актуальный подарок. Присмотритесь к новинкам 2022 года в Машбир: терпкие ароматы от итальянского бренда духов La Perla, более свежий парфюм A Drop d’Issey от Issey Miyake, древесно-мускатные композиции от американского бренда Narciso Rodriguez и французского Rochas.Прошли времена, когда подаренный сервиз пылился за стеклом серванта в гостиной. Сейчас красивую посуду с удовольствием используют в обиходе, не дожидаясь «особого случая». В Машбир вы найдете необычные заварочные чайники, наборы изящных тарелок, чашек и столовых приборов. Такой подарок будет каждый день напоминать о вас получателю и сделает радостнее семейный обед или чаепитие.Только до 31 декабря в филиалах сети Машбир действуют праздничные скидки. До 40% в отделах одежды, нижнего белья и текстиля и дополнительные 22% скидки для членов клуба и присоединившихся. На косметику и посуду — скидка 20% и дополнительная скидка 22% для членов клуба и присоединившихся. Успейте приобрести подарки с новогодними скидками. До встречи в Машбир!