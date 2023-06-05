



Мастер маскировки: как выбирать фасон корректирующего купальника

По мнению многих стилистов, корректирующие купальники стали необходимым элементом летнего гардероба любой женщины, независимо от комплекции. Ведь корректирующие купальники – это не только способ визуально убрать размер, но и возможность подчеркнуть в своей фигуре достоинства и замаскировать несовершенства.



Для начала разберемся, как создается этот «волшебный» эффект. Очень важно обратить внимание на ткань. Качественные корректирующие купальники сделаны из плотной, но очень эластичной ткани. Так например, в коллекции бренда Jack Kuba вы найдете модели, выполненные из особой запатентованной ткани. В ее состав входят нейлон, лайкра, спандекс. За счет хорошо продуманного состава и правильного процентного соотношения этих волокон, ткань имеет эластичность в три раза выше, чем у обычных тканей, она максимально комфортно и плавно облегает тело, помогая при этом скрыть лишние объемы.



Формируем силуэт

Если ваша задача исключительно визуально постройнеть, то выбирайте корректирующий купальник классического фасона с V-образным вырезом, с косточками на лифе или пуш-ап, которые приподнимут грудь. Для общей корректировки силуэта прекрасно подходят купальники насыщенных оттенков, например, «королевского» синего, цвета морской волны, глубокого бордового или черного. И, разумеется, модели с вертикальными узорами, которые вытягивают весь силуэт.



Моделируем талию

Когда вам необходимо подчеркнуть или визуально уменьшить талию, обратите внимание на модели со складками, аккуратными переплетами, защипами, расположенными по диагонали, такие фасоны выделяют талию. Так же отлично акцентируют талию купальники с поясом или на запахе. Талию визуально сузят и боковые вставки из материалов другой фактуры (например, сеточка), узоры других цветов или извилистые вертикальные линии.



Корректируем бедра

Если вы хотите визуально уменьшить объем бедер, то отдайте предпочтение купальникам с минималистической нижней частью – однотонной, желательно темного цвета, с высоким вырезом по бедрам. Или же в коллекции Jack Kuba вы найдете модели купальников, скроенных в виде мини-платья, которые идеально маскируют бедра. Придать бедрам округлости помогут модели с выделенной нижней частью: светлыми вставками на боках, пестрыми узорами, всяческими декоративными элементами, вроде воланов и рюш. Асимметричные модели также визуально подчеркивают бедра.



Втягиваем животик

Лишние сантиметры на животе тоже можно скорректировать купальником. Например, вы можете переключить внимание на свои достоинства и надеть модель с V-образным вырезом, тем самым делая акцент на женственной линии декольте. Еще один эффективный способ, выбрать купальник с броским декором на груди, который отвлечет внимание от объемов и акцентирует взгляды на верхней части купальника. Так же хорошо маскируют животик асимметричный крой с лямкой на одно плечо, модели с завышенной талией и драпировка по линии живота, которая делает его более плоским.



В коллекции Jack Kuba вы сможете подобрать корректирующие купальники на любой вкус и для разного типа фигур: с акцентом на коррекцию живота, бедер, талии или груди. Любая из моделей прекрасно впишется в летний гардероб и подчеркнет вашу привлекательность так, что на любом пляже мира вы будете себя чувствовать себя эффектной и стильной.



Филиалы сети Jack Kuba расположены по всей стране: в Ашдод в ТЦ «Стар»; в Беэр-Шеве ТЦ «Гранд Каньон»; в Ришон ле-Ционе ТЦ «Захав»; в Хайфе в ТЦ «Кастра», «Синемоль» и «Хуцот ха-Мифрац»; в Тель-Авиве на ул. Ха-Меред 29, ТЦ «Ган ха-Ир», ТЦ «Рамат Авив» и на Кикар ха-Медина; в Натании ТЦ «Ир ямим»; в Ашкелоне в ТЦ «Пауэр Сентер», а также в других городах.



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