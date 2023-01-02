



Израильский стартап изменит ваше мнение о самокатах



Многие люди с ограниченными физическими возможностями – связанные с возрастом или болезнью – избегают покупать скутер для повседневного использования из-за его неуклюжего вида и ощущения, что он делает их похожими на “стариков”.



Еще одним сдерживающим фактором были их форма и размер – построенные как уменьшенные версии гольф-каров, эти скутеры требовали много места, когда они не использовались, и они не могли сопровождать своих пользователей, когда они путешествовали на машине или общественном транспорте.



Все изменилось, когда компания Movinglife вышла на рынок. Movinglife основала Нино Рансенберг – активная бизнесвумен, страдающая полиомиелитом. Она не хотел идти на компромисс с существующими решениями. Сегодня Movinglife – это международная компания, занимающаяся благополучием людей с ограниченными физическими возможностями, которая разрабатывает и продает серию усовершенствованных мобильных скутеров под названием ATTO .





“Идея продукта возникла из-за разочарования, которое я испытывала каждый раз, когда путешествовала и возвращалась из-за границы”, – говорит Нино. “В то время у меня даже был складной самокат, но мне все равно пришлось ждать, пока он приедет с багажом. Поэтому я изобрела продукт, который был легким и складным, который можно взять с собой в салон и доставить куда угодно”.



Самокаты ATTO облегчают повседневную жизнь людей с ограниченной подвижностью. Они являются идеальным партнером для любой деятельности, такой как поход по магазинам, посещение семьи и друзей или просто прогулка по городу.



Скутеры раскладываются и готовы к использованию менее чем за 10 секунд, их можно легко сложить до размеров компактного чемодана на колесиках и хранить дома после катания. Высоту сиденья и руль можно отрегулировать в соответствии с потребностями пользователя, а также имеется большой выбор дополнительных оригинальных аксессуаров.



ATTO – единственные в мире скутеры, допущенные к полету. Благодаря усовершенствованному дизайну пользователи могут приехать на ATTO прямо в самолет и занять свое место. Две отдельные части можно легко хранить на верхних полках, и даже батареи можно взять на борт.



Самокаты ATTO становятся все более популярными, и их можно приобрести по всему миру благодаря глобальной сети дистрибьюторов. Все модели отличаются современным дизайном и малым весом, продуманы до мельчайших деталей для удобства пользователей, но, прежде всего, обеспечивают свободу передвижения и возвращение к нормальной и независимой жизни.



Дополнительную информацию об ассортименте скутеров ATTO или о возможности протестировать устройств можно получить на сайте компании.