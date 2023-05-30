



Автомобили из США: преимущества и возможные риски

Поиск автомобиля с пробегом, в хорошем состоянии и по отличной цене – задача не из простых. Скажем откровенно, на внутреннем украинском рынке таких авто не очень много, и они чаще всего попадают в руки к перекупщикам, которые сразу устанавливают высокие цены.



Альтернативное направление для поиска – зарубежные рынки, Европа, Япония, США. И если к машинам из Европы в последние годы возникает все больше вопросов, то авто из Америки заказывают довольно часто. Почему?



Преимущества автомобилей из США



Начать стоит с цены. Это информация из открытых источников, и вы сами можете проверить стоимость на подержанные автомобили, которые продаются на американских аукционах. Даже свежие автомобили в премиум комплектациях будут стоить гораздо меньше, чем их аналоги на внутреннем украинском рынке.

Состояние, возраст и пробег автомобилей в США лучше, чем у среднестатистического автомобиля, который был куплен на территории Украины. Дело в том, что американцы привыкли менять авто чаще, и поэтому на продажу уходят машины в хорошем состоянии.



Да, есть возможность покупать и битые автомобили, чтобы впоследствии их отремонтировать, но в данном случае мы говорим о машинах с пробегом в исправном состоянии.



Еще одно преимущество – наличие уникальных моделей и комплектаций, которые были спроектированы исключительно для американского рынка. Как мы знаем, американцы любят автомобили, и их рынок перенасыщен уникальными машинами, которые официально не поставляются ни в ЕС, ни в Украину.

Схема выкупа, транспортировки и таможенного оформления американских автомобилей работает годами. Даже после уплаты всех пошлин и транспортных расходов автомобиль все равно будет стоить дешевле.



Как избежать рисков?



Сразу отметим, что при всех преимуществах покупка автомобиля в США может быть рискованной. Это связано не только с бюрократическими сложностями, но и трудностями дистанционного выбора автомобиля. При самостоятельном выборе и без необходимых навыков вы можете приобрести автомобиль с техническими или юридическими проблемами.



Исключить риски могут профильные фирмы, которые сами выкупают автомобили в Америке, доставляют их в Украину, в том числе под заказ, а за свои услуги берут комиссию. Конечно, важно сотрудничать с компаниями, которые зарекомендовали себя, работают уже давно и дают реальные гарантии, что доставленные автомобили находятся в хорошем состоянии, с реальным пробегом, чистой историей и без подводных камней.

