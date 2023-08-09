



Звезда “Королевы красоты Иерусалима” планирует привезти “Оскар” в Израиль

Суэлл Ариэль Ор приобрела мировую известность как главная героиня сериала “Королева красоты Иерусалима”, второй сезон которого имеет успех на Netflix, но актриса хочет “двигаться дальше”. Она примет участие в бразильской программе, созданной Disney и нацелена на то, чтобы привезти “Оскар” в Израиль.



Как и многие другие израильские артисты, Суэлл нашла свое призвание в развлекательных труппах ЦАХАЛа. А когда отслужила в армии, то решила, что это призвание можно превратить в профессию. Актрисе потребовалось “всего полтора года, чтобы случайно получить свою первую актерскую работу”.



Сериал “Королева красоты Иерусалима”, основан на одноименной книге израильской писательницы Сарит Ишай Леви. Сюжет шоу вращается вокруг истории семьи Армоза через различные исторические этапы, вплоть до создания Государства Израиль. Суэлл играет юную Луну, любимую дочь Габриэля Армозы, которого играет Майкл Алони.



Теперь юная звезда объявила, что будет приглашенной актрисой в бразильском шоу “Как быть кариокой”, созданном для Disney и основанном на одноименной книге Присциллы Энн Гослин.



Но потом она планирует “приземлиться в Голливуде”, следуя по стопам своей Галь Гадот.



“Я хочу принести Оскар в Израиль, и я не могу сделать это с помощью израильских фильмов”, – говорит она. “Мой единственный шанс сделать это – в Лос-Анджелесе”.