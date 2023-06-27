



Второй сезон сериала “Королева красоты Иерусалима” скоро выйдет на Netflix

Зрители, которые целый год ждали второго сезона сериала Netflix “Королева красоты Иерусалима”, наконец-то увидят, что ждет семью Эрмоза дальше, уже 14 июля. Историческая драма фокусируется на трех поколениях сефардской семьи, говорящей на ладино, и их невзгодах, когда они борются с насилием и романтикой в ​​своем родном городе Иерусалиме.



Действие первого сезона “Королевы красоты Иерусалима” в основном происходило в эпоху британского мандата, между 1920-ми годами и годами до и во время Второй мировой войны.



Звезды шоу Майкл Алони, звезда популярного израильского шоу “Штисель”, в роли Габриэля Эрмоза, и Суэлл Ариэль Ор в роли его дочери Луны. Он основан на одноименном романе Сарит Ишай-Леви 2015 года.



Во втором сезоне Луна и ее новый муж Дэвид (Израиль Огалбо) празднуют медовый месяц, в то время как Дэвид переживает травму, полученную во время военной службы на войне. Проблемы в отношениях пары еще больше усложняются, когда они встречают группу британских солдат и их богемных жен.

Тем временем Габриэль ищет своего потерянного сына и воссоединяется со своей бывшей ашкеназской любовью Рошель (Юваль Шарф), что напрягает его брак с Розой (Хила Саада). Эфраим (Том Хаги), боевой брат Розы, присоединится к правой сионистской военизированной организации Лехи, подвергая семью опасности.



Во втором сезоне, который содержит 16 серий, представлены несколько новых актеров, в том числе Майкл Гивати в роли Габриэля и сына Рошель, который был представлен в конце первого сезона.



Первый сезон шоу , который был выпущен на Netflix в мае прошлого года, получил положительные отзывы зрителей на IMDB и Rotten Tomatoes. Также он получил несколько призов, в том числе премию за лучшую ежедневную драму на церемонии вручения наград Израильской телевизионной академии в прошлом году.



Премьера второго сезона состоялась в начале этого года на израильском телеканале YesTV.