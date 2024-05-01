



Колумбия разрывает дипотношения с Израилем из-за Газы

Президент Колумбии Густаво Петро пообещал разорвать дипломатические отношения с Израилем из-за его действий в Газе.



Соответствующее заявление он сделал 1 мая. Что примечательно, на такой же шаг пошла Боливия.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Петро подверг резкой критике премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.



Колумбийский лидер также призвал присоединиться другие страны к Южной Африке, которая обвиняет Израиль в геноциде в Международном суде.



Ранее Турция приветствовала решение Южной Африки подать иск против Израиля в Международный суд и объявила, что присоединяется.