Колумбия разрывает дипотношения с Израилем из-за Газы
Президент Колумбии Густаво Петро пообещал разорвать дипломатические отношения с Израилем из-за его действий в Газе.
Соответствующее заявление он сделал 1 мая. Что примечательно, на такой же шаг пошла Боливия.
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Петро подверг резкой критике премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.
Колумбийский лидер также призвал присоединиться другие страны к Южной Африке, которая обвиняет Израиль в геноциде в Международном суде.
Ранее Турция приветствовала решение Южной Африки подать иск против Израиля в Международный суд и объявила, что присоединяется.