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Колумбия разрывает дипотношения с Израилем из-за Газы
01.05.2024 20:48 Алина Груднева

Колумбия разрывает дипотношения с Израилем из-за Газы

Президент Колумбии Густаво Петро пообещал разорвать дипломатические отношения с Израилем из-за его действий в Газе.

Соответствующее заявление он сделал 1 мая. Что примечательно, на такой же шаг пошла Боливия.

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Петро подверг резкой критике премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.

Колумбийский лидер также призвал присоединиться другие страны к Южной Африке, которая обвиняет Израиль в геноциде в Международном суде.

Ранее Турция приветствовала решение Южной Африки подать иск против Израиля в Международный суд и объявила, что присоединяется. 

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