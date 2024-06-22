Новости » Новости США
Хуситы заявили об атаке на авианосец "Dwight Eisenhower"
22.06.2024 20:21 MIGnews.com

Хуситы заявили об атаке на авианосец "Dwight Eisenhower"

Яхья Саари, предводитель террористов-хуситов выступил с заявлением о том, что его военные атаковали коммерческое судно в Аденском заливе и авианосец "Dwight Eisenhower" в Красном море.


CENTCOM США пока никак не прокомментировали это заявление.

А вот NBC News уже сообщили о том, что американский атомный авианосец "Dwight Eisenhower", ставший объектом нападения йеменского сопротивления, покинет Красное море.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы