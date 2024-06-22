



Хуситы заявили об атаке на авианосец "Dwight Eisenhower"

Яхья Саари, предводитель террористов-хуситов выступил с заявлением о том, что его военные атаковали коммерческое судно в Аденском заливе и авианосец "Dwight Eisenhower" в Красном море.



Yemen güçlerinden "Dwight Eisenhower" uçak gemisine düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama pic.twitter.com/Rf7lKcGa1Z — Haber İsrael🎗️🇮🇱🎗️ (@ShemaNews) June 22, 2024

CENTCOM США пока никак не прокомментировали это заявление.А вот NBC News уже сообщили о том, что американский атомный авианосец "Dwight Eisenhower", ставший объектом нападения йеменского сопротивления, покинет Красное море.