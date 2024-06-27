



Еврейке из Нью-Джерси предъявлены обвинения в убийстве двух дочерей

Еврейке из Лейквуд, Нью-Джерси, было предъявлено обвинение в убийстве двух своих дочерей - в возрасте 1 и 3 лет. 27-летняя Наоми Элкинс содержится в тюрьме округа Оушен.



Она предстала перед судьей Скоттом Басенпо видеосвязи, подключенной к тюрьме округа Оушен.



Басен зачитал Элкинс ее права и обвинения, которые ей предъявлены: убийство и владение оружием. Затем слушание завершилось.



Прокуратура округа Оушен сообщает, что Элкинс была арестована во вторник после того, как полиция прибыла в дом семьи на Шенандоа Драйв в Лейквуде. Первоначально полицейским сообщили, что у детей произошла остановка сердца.



Сотрудники скорой помощи попытались реанимировать детей, но они не выжили.



Прокурор сообщил, что годовалый ребенок был зарезан, а оба ребенка погибли от утопления.



Мотив убийств пока не раскрывается.



Элкинс предстанет перед судом в понедельник для слушания по вопросу о заключении под стражу.