



США передали Израилю $6,5 млрд в виде помощи в сфере безопасности

Газета “Washington Post" пишет о том, что США предоставили Израилю помощь в области безопасности на сумму $6,5 миллиардов долларов с момента начала войны 7 октября.Как отмечает издание, почти половина помощи была переведена в мае.



Согласно отчету, эти цифры пока не разглашались и среди прочего обсуждались во время визита министра обороны Йоава Галанта в Вашингтон.



Это происходит на фоне заявлений премьер-министра Биньямина Нетаниягу о задержке поставок оружия из сказал изданию высокопоставленный представитель американской администрации, который озвучил эти цифры как иллюстрацию глубины и сложности американской помощи.

