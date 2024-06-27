



27 июня в США состоятся дебаты между Байденом и Трампом

Сегодняшние темы дебатов между кандидатами на пост президента США остаются закрытыми.



Не все просто для Джо Байдена. Одним из условий, которое выдвинул Дональд Трамп для того, чтобы эти дебаты состоялись было то, чтобы кандидаты не пользовались предварительно составленными заготовками на бумаге.



Дебаты пройдут 27 июня в Атланте, в студии без зрителей. Они начнутся в 21.00 по местному времени (4.00 28 июня по Иерусалиму и Киеву). Модераторами встречи будут ведущие CNN Джейк Таппер и Дана Баш. Агентство Associated Press пишет, что Таппер и Баш – уважаемые журналисты, которые неоднократно изобличали теории заговоров, распространяемые Трампом, а также готовили критические репортажи о Байдене. Ожидается, что кандидаты сделают несколько заявлений и ответят на вопросы ведущих. Дебаты должны продлиться около 90 минут с двумя рекламными паузами. В прямом эфире мероприятие будет транслироваться на сайте CNN.

