



Орбан заявил, что Германия потеряла свою идентичность

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал политику ФРГ последних лет и сказал, что Германия больше не выглядит так, как десять лет назад. Такое заявление он сделал в эфире венгерской государственной радиостанции Kossuth после поездки в Германию и встречи с канцлером Олафом Шольцем.



Нынешняя Германия, по словам Орбана не имеет ни запаха, ни вкуса прежней страны. Неконтролируемая миграция не оставила от былой истории камня на камне.



По его словам, предыдущие поколения венгров говорили своим детям, что если они хотят увидеть трудолюбивых людей, налаженное производство и порядок, то им нужно ехать в Германию. Сейчас это не так, уверен Орбан, и всему виной - левое правительство и его политика.



“Левое правительство предоставляет гражданство сотням тысяч людей в ускоренном порядке. Теперь они здесь не как гости коренных немцев, а по собственному праву. Теперь это и их страна. Она даже становится все больше и больше их страной. Вот что я вижу”, — отметил Орбан, добавив, что мигранты формируют в ФРГ “особую культурную среду”.



В отличие от всего ЕС, в 2015 году Вышеградская четверка приняла решение не принимать беженцев. Экономики небольших стран согласились скорей платить штрафы, нежели брать к себе всех желающих. В Чехии даже провели эксперимент. Взяли три мусульманские семьи, поселили их в отдаленном районе (не в столице). Результат не заставил себя ждать. Через какое-то время мужчины-представители пришли в магистрат городка и заявили, что у них община и им нужно срочно строить мечеть. Чехи с порога им сказали, что-то в духе “сейчас домой поедете мечети строить”. Больше таких заявлений не было, но и чехи больше никого к себе не принимали из мусульманских стран.



“В политике бывают ошибки, которые можно исправить, будь то внешняя политика или экономические вопросы. Однако если правительство терпит неудачу в миграционной политике, ее уже не исправить”, — заявил Орбан.



