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Сотрудники American Airlines отстранены от работы
22.06.2024 23:30 MIGnews.com

Сотрудники American Airlines отстранены от работы

Несколько сотрудников American Airlines были отстранены от работы за участие в инциденте, когда чернокожих пассажиров сняли с рейса после жалобы на запах тела.

В мае три пассажира подали иск против перевозчика, обвинив его в расовой дискриминации в инциденте, произошедшем 5 января.

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В своем обращении к сотрудникам генеральный директор Роберт Исом заявил, что этот инцидент неприемлем и что компания "не выполнила" свои обязательства перед клиентами.

"Мы привлекаем виновных к ответственности, в том числе отстраняем членов команды от работы", - говорится в заявлении авиакомпании.

Компания также объявила о ряде инициатив, направленных на предотвращение подобных инцидентов, в том числе о создании "консультативной группы", занимающейся проблемами чернокожих пассажиров.
 

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