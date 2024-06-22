



Сотрудники American Airlines отстранены от работы

Несколько сотрудников American Airlines были отстранены от работы за участие в инциденте, когда чернокожих пассажиров сняли с рейса после жалобы на запах тела.



В мае три пассажира подали иск против перевозчика, обвинив его в расовой дискриминации в инциденте, произошедшем 5 января.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



В своем обращении к сотрудникам генеральный директор Роберт Исом заявил, что этот инцидент неприемлем и что компания "не выполнила" свои обязательства перед клиентами.



"Мы привлекаем виновных к ответственности, в том числе отстраняем членов команды от работы", - говорится в заявлении авиакомпании.



Компания также объявила о ряде инициатив, направленных на предотвращение подобных инцидентов, в том числе о создании "консультативной группы", занимающейся проблемами чернокожих пассажиров.

