



В Южную Корею прибыл американский авианосец

Атомный авианосец США прибыл в субботу в Южную Корею для участия в трехсторонних учениях, усиливающих военную подготовку, чтобы противостоять угрозам со стороны Северной Кореи, которые усилились после ее сближения с Россией.



Прибытие ударной группы USS Theodore Roosevelt в Пусан произошло через день после того, как Южная Корея вызвала российского посла, чтобы выразить протест против пакта, заключенного на этой неделе между президентом России

Владимиром Путиным и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, который обязуется оказывать взаимную оборонную помощь в случае войны. Южная Корея заявила, что этот договор представляет угрозу ее безопасности, и предупредила, что в качестве ответной меры может рассмотреть возможность отправки оружия в Украину, чтобы помочь отразить российское вторжение - шаг, который, несомненно, испортит ее отношения с Москвой.



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После встречи глав оборонных ведомств США, Южной Кореи и Японии в Сингапуре в июне этого года было объявлено о проведении учений Freedom Edge. Новые многодоменные учения направлены на оттачивание совместных действий стран в различных областях, включая воздушное, морское и киберпространство.



Ударная группа "Теодор Рузвельт" примет участие в учениях, которые, как ожидается, начнутся в июне.

