



Домашний осел сбежал от хозяев и теперь живет со стадом диких лосей

Домашний осел, сбежавший от своих хозяев пять лет назад в Калифорнии, был найден "живущим своей лучшей жизнью" со стадом диких лосей.



Терри и Дэйв Дрюри из Оберна уверены, что животное, заснятое туристом в июне, - это их питомец Дизель.



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По словам супругов, они рады, что животное в безопасности, и решили не пытаться вернуть его.



Дизель испугался и убежал во время похода с мистером Дрюри в окрестностях Клир-Лейк, Калифорния, в 2019 году.



Недели поисков оказались безрезультатными, а снимок с камеры слежения, сделанный несколько месяцев спустя, стал последним случаем, когда его видели.



"В конце концов мы сдались", - сказала миссис Дрюри телеканалу CBS. "Никаких следов".



В начале этого месяца стадо заметил турист Макс Феннелл, который описал осла как "счастливого и здорового" и выложил свою съемку в социальные сети.



"Это было потрясающе. Это было похоже на "о боже мой". Наконец-то мы его увидели. Наконец-то мы знаем, что с ним все в порядке. Он живет своей лучшей жизнью. Он счастлив. Он здоров, и это было огромным облегчением", - сказала миссис Дрюри.



Стадо лосей находится в нескольких километрах от того места, где впервые пропал Дизель, и в районе, где нет диких ослов.

"Два совершенно разных существа, но они научились ладить друг с другом и быть друг другу семьей", - говорит миссис Дрюри.



После исчезновения Дизеля семья Дрюри взяла себе новых ослов и не планирует пытаться поймать своего пропавшего питомца.



"Поймать его было бы практически невозможно", - говорит миссис Дрюри. "Теперь он действительно дикий норовистый осел. Он там делает то, для чего его вырастили".



По ее словам, Дизелю около восьми лет, а ослы могут жить до 40 лет.

