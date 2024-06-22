



В США в школах продолжается вводиться запрет на телефоны

Как учитель средней школы, Нэнси Стрейт понимает, как трудно бывает конкурировать со смартфоном за внимание ребенка.

Но как мать она знает, что эти устройства необходимы в экстренных случаях.



"В основном звонят родители", - говорит она, добавляя, что, хотя она не разрешает пользоваться телефоном в классе, ученики часто нарушают правила.



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Школьный округ Лос-Анджелеса, где преподает г-жа Стрейт, - второй по величине школьный округ в стране - стал очередным, кто на этой неделе ввел запрет на использование смартфонов в школах.



Это часть растущей и знакомой тенденции, когда все больше штатов по всей стране решают, как справиться с растущей зависимостью детей от своих устройств.



Нью-Йорк и Калифорния, два самых густонаселенных штата США, рассматривают возможность введения новой государственной политики по этому вопросу.



Ранее на этой неделе губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом призвал запретить использование смартфонов в классах и заявил, что будет работать над этой политикой вместе с законодателями. В Нью-Йорке губернатор Кэти Хочул выступила за принятие аналогичного закона.



Весной этого года губернатор Индианы подписал закон о запрете на использование смартфонов в классах, который начнет действовать осенью.



Эти меры стали последней главой в долгих дебатах о контроле за использованием смартфонов в школах и происходят на фоне волнения по поводу психического здоровья молодежи после пандемии.



В большинстве американских школ уже действуют те или иные правила пользования телефонами. По данным Министерства образования США, в 2021-2022 учебном году около 76 % школ запретили использование телефонов в неакадемических целях.

