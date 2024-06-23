



Восход солнца в Стоунхендже собрал 15 000 человек

Около 15 000 человек собрались в Стоунхендже, чтобы посмотреть на восход солнца в день летнего солнцестояния.



Это один из редких случаев, когда люди могут приблизиться к камням в историческом месте недалеко от Солсбери в Уилтшире.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



После того как в среду участники акции протеста Just Stop Oil облили камни оранжевой порошковой краской, все прошло как обычно.



Организация English Heritage удалила краску с помощью специальной воздуходувки, но если бы на нее попал дождь, это могло бы нанести значительный ущерб.



Директор по историческим объектам Кейт Логан сказала: "Я думаю, что все люди, посетившие сегодня праздник солнцестояния, были просто очень рады прийти и увидеть, как эффектно выглядят камни. Теперь инцидент остался позади.

Мы в восторге от того, как прошло мероприятие в этом году. Мы нечасто встречаем такой великолепный восход солнца, но сегодня нам очень повезло".

