



Латвийская спецслужба призывает граждан страны не ездить в Россию и Беларусь

Служба государственной безопасности Латвии (VDD) призвала граждан страны воздержаться от поездок в Россию и Беларусь во время празднования Купальской ночи.



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VDD подчеркнула важность соблюдения осторожности при пересечении границы России или Беларуси. При возникновении подозрительных действий необходимо сообщать в VDD о любых контактах с представителями спецслужб любой из стран.

