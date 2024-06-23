



Михаилу Ефремову предложат досрочное, если он пойдет на войну против Украины

Актеру Михаилу Ефремову предложат УДО взамен на участие в СВО. Российские добровольцы заявили, что готовы поддержать ходатайство актера на условно-досрочное в суде, если он отдаст долг Родине.



Известно, что с Ефремов ранее никогда не занимал проправительственную позицию. Все его спектакли и антрепризы состояли из острой сатиры и критики правительства. Артист никогда не молчал о том, что происходит с Россией.



Тем временем "Ветераны России" готовят письмо в белгородское СИЗО, где Ефремов мотает срок за пьяное ДТП. Ефремову предложат поехать на войну с Украиной, чтобы реабилитироваться и быстрее выйти на свободу.



"Решение об условно-досрочном освобождении принимает суд, но Михаил Ефремов должен знать, что может вполне рассчитывать на наше ходатайство в случае, если изъявит желание стать добровольцем. Он отбыл, с учётом времени в СИЗО, уже более половины срока. Неоднократно раскаялся и пересмотрел свои взгляды на жизнь", — заявил нам доброволец и председатель движения Ильдар Резяпов.



Бывший адвокат Ефремова Эльмар Пашаев уже воюет. Он сказал, что по состоянию здоровья актера вряд ли возьмут на передовую, но, возможно, в приграничной зоне ему найдут, чем заняться.



Напомним, что в июне 2020 года автомобиль Михаила Ефремова выехал на встречку на Садовом кольце в Москве и столкнулся с фургоном, его водитель Сергей Захаров погиб. Экспертиза установила, что на момент аварии Ефремов был в состоянии опьянения. На данный момент он отсидел около половины срока. Его приговорили к 7,5 года.

