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FT: Сербия продала Западу снаряды на €800 млн. Они все оказались в Украине
22.06.2024 18:58 MIGnews.com

FT: Сербия продала Западу снаряды на €800 млн. Они все оказались в Украине


Сербия продала странам Запада боеприпасы примерно на €800 млн. Снаряды оказались в Украине, пишет  Financial Times

“Да, мы экспортируем наши боеприпасы. Мы не можем экспортировать их в Украину или в Россию... но у нас было много контрактов с американцами, испанцами, чехами и другими. Что они в конечном итоге с этим сделают — это их работа”, - заявил президент Вучич изданию.

Также президент Сербии сообщил, что даже если ему известно, где в итоге оказались боеприпасы, “это не его работа”.



 

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