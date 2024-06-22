



FT: Сербия продала Западу снаряды на €800 млн. Они все оказались в Украине



Сербия продала странам Запада боеприпасы примерно на €800 млн. Снаряды оказались в Украине, пишет Financial Times



“Да, мы экспортируем наши боеприпасы. Мы не можем экспортировать их в Украину или в Россию... но у нас было много контрактов с американцами, испанцами, чехами и другими. Что они в конечном итоге с этим сделают — это их работа”, - заявил президент Вучич изданию.



Также президент Сербии сообщил, что даже если ему известно, где в итоге оказались боеприпасы, “это не его работа”.







