



В России на войну отправляют путем шантажа

Российские силовики усилили вербовку подозреваемых и обвиняемых на войну против Украины.



К вербовке в воинские части, участвующие в так называемой "СВО" подключились сотрудники МВД, ФСБ, МЧС, ФТС и судебные приставы. Им поручено подыскивать физически здоровых фигурантов уголовных дел в возрасте от 18 до 65 лет, пишут российские СМИ.



Если подозреваемый соглашается идти на войну, то ему обещают приостановление, а затем и прекращение уголовного преследования, а также снятие судимостей.

