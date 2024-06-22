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В России на войну отправляют путем шантажа
22.06.2024 17:44 MIGnews.com

В России на войну отправляют путем шантажа

Российские силовики усилили вербовку подозреваемых и обвиняемых на войну против Украины.

К вербовке в воинские части, участвующие в так называемой "СВО" подключились сотрудники МВД, ФСБ, МЧС, ФТС и судебные приставы. Им поручено подыскивать физически здоровых фигурантов уголовных дел в возрасте от 18 до 65 лет, пишут российские СМИ.

Если подозреваемый соглашается идти на войну, то ему обещают приостановление, а затем и прекращение уголовного преследования, а также снятие судимостей.
 

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