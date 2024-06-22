Новости » Спорт
ЧЕ-2024: Португальская феерия
22.06.2024 21:11 MIGnews.com

ЧЕ-2024: Португальская феерия

Болельщики ждали противостояния Португалии и Турции. Обе команды предпочитают агрессивный, атакующий футбол. Португалия и Турция  выиграли в первом туре,  поэтому победа в этом поединке гарантировала выход в следующий круг.

Первый тайм Португалия выиграла вчистую. Турки пытались атаковать и второй гол был забит после грубой ошибки защитника , но португальцы выглядели разнообразней, острей и было чувство, что они могут еще прибавить.

Во второй половине игры сильно ничего не поменялось. Вновь ошибка обороны Турции и еще один гол в их ворота. Кто списывал Рональду со счетов, может "съесть шляпу". 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы