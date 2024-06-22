



ЧЕ-2024: Португальская феерия

Болельщики ждали противостояния Португалии и Турции. Обе команды предпочитают агрессивный, атакующий футбол. Португалия и Турция выиграли в первом туре, поэтому победа в этом поединке гарантировала выход в следующий круг.



Первый тайм Португалия выиграла вчистую. Турки пытались атаковать и второй гол был забит после грубой ошибки защитника , но португальцы выглядели разнообразней, острей и было чувство, что они могут еще прибавить.



Во второй половине игры сильно ничего не поменялось. Вновь ошибка обороны Турции и еще один гол в их ворота. Кто списывал Рональду со счетов, может "съесть шляпу".