



“Самое ожидаемое еврейское кино лета”: Вышел трейлер фильма Адама Сэндлера

Стриминговая платформа Netflix представила трейлер нового фильма Адама Сэндлера, где американский еврейский комик играет отца молодой девушки, столкнувшейся с проблемами подросткового возраста и ее бат-мицвой.



Фильм, премьера которого состоится 25 августа, называется “Вас не приглашают на мою бат-мицву” и является экранизацией одноименного романа Фионы Розенблюм о проблемах взросления.



Молодую еврейскую девушку, вокруг которой вращается история, играет Санни Сэндлер, младшая дочь актера. Сэди, другая дочь Адама, и его жена Джеки также вошли в актерский состав фильма. Трейлер показывает краткое изложение сюжета. Стейси и Лидия Кац – лучшие подруги, которые вместе делят трудности и радости старшей школы. Но все рушится , когда Стейси видит, как Лидия целует парня своей мечты, Энди Голдфарба. Это “предательство” происходит как раз в тот момент, когда Стейси готовится к своей бат-мицве, которая должна стать незабываемой, но отмечена этим неприятным моментом.



Согласно американскому журналу Kveller, “Вас не приглашают на мою бат-мицву” – “самый ожидаемый еврейский фильм лета” в северном полушарии.