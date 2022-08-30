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Режиссер "Константина" займется экранизацией культовой видеоигры
30.08.2022 10:47 Александр Юзовский

Режиссер "Константина" займется экранизацией культовой видеоигры

Режиссер фильмов "Я — легенда", "Константин" и "Голодные игры" Фрэнсис Лоуренс займется экранизацией игры Bioshock для Netflix.

Стоит отметить, что съемки начнутся после того, как Лоуренс завершит работу над фильмом "Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах".

Стоит отметить, что игра Bioshock, которая уже по праву считается культовой, вышла в 2007 году.

События игрового мира разворачиваются в разрушающемся подводном городе Восторг. Его общество раздроблено гражданской войной, а многие жители зависимы от сыворотки, которая наделяет их силой.

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