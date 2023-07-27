



От Amazon требуют удалить фильм из-за опошления Холокоста



Центр Симона Визенталя призвал Amazon Prime удалить индийский фильм Bawaal.



Причиной послужило использование в ленте Холокоста в качестве сюжетного приема.



Действие разворачивается в современную эпоху. По сюжету главный герой отправляется в Освенцим, где его отправляют в газовую камеру в полосатой пижаме. Более того, Гитлер используется в фильме в качестве метафоры жадности. В частности, главный герой говорит своей жене: "Мы все немного похожи на Гитлера, не так ли?"



По словам раввина Авраама Купера, индийский кинорежиссер Нитеш Тивари опошляет и унижает память миллионов убитых гитлеровским режимом, используя Холокост и Освенцим как метафору.



"Это не метафора. Это типичный пример способности человека творить зло. Заставляя главного героя говорить, что "все отношения проходят через Освенцим", он унижает память шести миллионов убитых евреев и всех, кто пострадал от нацистского режима. Если цель режиссера состояла в том, чтобы добиться пиара для своего фильма, якобы сняв фэнтезийный эпизод в нацистском лагере смерти, ему это удалось. Amazon Prime должен прекратить монетизировать Bawaal", - сказал ог.