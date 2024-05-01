



Британцев предостерегли от поездок в ряд районов Турции

Министерство иностранных дел Великобритании предостерегло своих граждан от посещения граничащих с Сирией и Ираком районов Турции.



Соответствующее предупреждение было сделано на фоне подготовки Анкарой масштабной наземной операции на севере Ирака против курдов.



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В частности, британцам не рекомендуют посещать территории в радиусе 10 км от границы с Сирией из-за боевых действий и повышенного риска терроризма.



Также их призвали избегать города Ширнак и провинции Хаккари на юго-востоке страны на границе с Ираком.