



Калифорнийский университет отменил занятия из-за столкновений

Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе объявил об отмене всех занятий на фоне пропалестинских акций протеста.



"Из-за страданий, вызванных насилием, которое произошло вчера вечером и сегодня рано утром, все занятия отменены", - сказано в заявлении.



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Столкновения в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе произошли вокруг палаточного лагеря, построенного пропалестинскими протестующими.



Контрпротестующие пытались снести баррикады, фанеру и деревянные поддоны. В итоге, начались ожесточенные столкновения.