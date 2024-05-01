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Калифорнийский университет отменил занятия из-за столкновений
01.05.2024 20:33 Алина Груднева

Калифорнийский университет отменил занятия из-за столкновений

 Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе объявил об отмене всех занятий на фоне пропалестинских акций протеста.

"Из-за страданий, вызванных насилием, которое произошло вчера вечером и сегодня рано утром, все занятия отменены", - сказано в заявлении.

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Столкновения в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе произошли вокруг палаточного лагеря, построенного пропалестинскими протестующими. 

Контрпротестующие пытались снести баррикады, фанеру и деревянные поддоны. В итоге, начались ожесточенные столкновения.

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