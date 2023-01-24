Объявлены номинанты на премию "Оскар" 2023: список
Сегодня были объявлены номинанты на престижную кинопремию "Оскар" 2023.
В номинации "Лучший фильм" представлены:
"Аватар: Путь воды";
"Банши Инишерина";
"Элвис";
"На западном фронте без перемен";
"Всё везде и сразу";
"Фабельманы";
"Тар";
"Топ Ган: Мэверик";
"Треугольник печали";
"Женские сплетни".
На премию в категории "Лучшая мужская роль" номинированы: Остин Батлер ("Элвис"); Колин Фаррелл ("Банши Инишерина"); Брендан Фрейзер ("Кит"); Билл Найи ("Жить"); Пол Мескал ("Солнце моё").
За "Оскар" в номинации "Лучшая женская роль" поборются: Кейт Бланшетт ("Тар"); Мишель Йео ("Всё везде и сразу"); Ана де Армас ("Блондинка"); Андреа Райсборо ("Ради Лесли"); Мишель Уильямс ("Фабельманы").
В номинации "Лучший режиссер" представлены:
Дэн Кван и Дэниел Шайнерт – "Всё везде и сразу";
Стивен Спилберг – "Фабельманы";
Тодд Филд – "Тар";
Мартин Макдона – "Банши Инишерина";
Рубен Остлунд – "Треугольник печали".
Среди фильмов в номинации "Лучший документальный фильм" представлены: "Всё, что дышит"; "Вся красота и кровопролитие"; "Вулкан любви"; "Дом из щепок"; "Навальный".