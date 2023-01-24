



Объявлены номинанты на премию "Оскар" 2023: список

Сегодня были объявлены номинанты на престижную кинопремию "Оскар" 2023.



В номинации "Лучший фильм" представлены:

"Аватар: Путь воды";

"Банши Инишерина";

"Элвис";

"На западном фронте без перемен";

"Всё везде и сразу";

"Фабельманы";

"Тар";

"Топ Ган: Мэверик";

"Треугольник печали";

"Женские сплетни".



На премию в категории "Лучшая мужская роль" номинированы: Остин Батлер ("Элвис"); Колин Фаррелл ("Банши Инишерина"); Брендан Фрейзер ("Кит"); Билл Найи ("Жить"); Пол Мескал ("Солнце моё").



За "Оскар" в номинации "Лучшая женская роль" поборются: Кейт Бланшетт ("Тар"); Мишель Йео ("Всё везде и сразу"); Ана де Армас ("Блондинка"); Андреа Райсборо ("Ради Лесли"); Мишель Уильямс ("Фабельманы").



В номинации "Лучший режиссер" представлены:

Дэн Кван и Дэниел Шайнерт – "Всё везде и сразу";

Стивен Спилберг – "Фабельманы";

Тодд Филд – "Тар";

Мартин Макдона – "Банши Инишерина";

Рубен Остлунд – "Треугольник печали".



Среди фильмов в номинации "Лучший документальный фильм" представлены: "Всё, что дышит"; "Вся красота и кровопролитие"; "Вулкан любви"; "Дом из щепок"; "Навальный".