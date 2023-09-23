



Netflix приобрел израильский сериал “Никому не верь” о лидере ШАБАКа

Продюсерская и дистрибьюторская компания Keshet International объявила в четверг, 21 сентября что продала теледраму “Никому не верь” компании Netflix.



В рамках сделки премьера будет эксклюзивной на потоковой платформе на 19 территориях, включая США и Великобританию, а также совместно в Израиле с телеканалом “Кешет 12” после трансляции финала сериала. Премьера шоу состоится на израильском телевидении в ноябре.



По мнению Keshet International, “Никому не верь” – это “смерть конфиденциальности в эпоху цифровых технологий, когда информация – это сила, а знания приносят боль”.



Мировая премьера девятисерийного триллера состоялась на конкурсе Телевизионного фестиваля в Монте-Карло в июне. Ведущие звезды шоу – Иегуда Леви и Яэль Элькана. Леви играет Итамара, самого молодого директора агентства внутренней безопасности Израиля. Его обвиняют в утечке информации о кибербезопасности, которая раскрывает сверхсекретных агентов ШАБАК, начиная с Шурук, дочери лидера ХАМАС, которую Итамар завербовал, чтобы шпионить за ее отцом, когда ей было 17 лет.



“Полностью изолированный и больше не способный никому доверять, Итамар вынужден использовать сомнительные с моральной точки зрения инструменты шпионажа, против которых он всегда выступал, чтобы очистить свое имя и спасти жизни своих агентов, раскрывая мир, в котором любой смартфон, камера видеонаблюдения и цифровое устройство может быть взломано, а фейковые видео и шпионское ПО используются так же часто, как фильтры Instagram”, – говорится в описании шоу.



Keshet International собирается представить сериал в октябре на MIPCOM 2023, ежегодном международном собрании руководителей телевидения и индустрии развлечений. Шоу считается в Израиле крупнейшим драматическим запуском “Кешет 12” за последние годы.