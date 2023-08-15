



Звезда Барби заработает 50 миллионов долларов в виде гонорара и кассовых бонусов

Австралийская актриса и продюсер Марго Робби получит щедрое вознаграждение за свою ключевую роль в выводе самого большого хита лета "Барби" на большой экран. По словам инсайдеров, она заработает около 50 миллионов долларов в виде гонорара и кассовых сборов.



Режиссер "Барби" и соавтор сценария Грета Гервиг также, скорее всего, получит бонусы из-за огромного успеха фильма. "Барби" заработала ошеломляющие 526,3 миллиона долларов в домашнем прокате с момента премьеры месяц назад, а также 657,6 миллиона долларов в международном прокате. Во всем мире это составляет 1,18 миллиарда долларов, и эта цифра продолжает расти, учитывая, что "Барби" по-прежнему лидирует в чартах кассовых сборов.



Этот фильм сейчас является вторым самым кассовым релизом в истории кинокомпании Warner Bros. после второй части Гарри Поттера. Это также самый кассовый фильм, когда-либо созданный женщиной-режиссером, обогнавший предыдущего рекордсмена "Холодное сердце 2", сорежиссером которого была Дженнифер Ли.



Робби не только воплотила популярную детскую игрушку в блестящую жизнь, но и продюсировала фильм через свою продюсерскую компанию LuckyChap Entertainment, которую она основала в 2014 году вместе со своим нынешним мужем Томом Акерли и друзьями Джози Макнамара и Софией Керр. Целью компании было рассказывать женские истории на экране и поддерживать женщин-творцов за кулисами.

