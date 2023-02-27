Види ставок на спорт: як можна прогнозувати
Ставки на спорт: огляд існуючих видів та їх особливостей
Беттинг сфера має свої особливості. Якщо прагнете зануритись в цю азартну розвагу, потрібно розібратись, які існують ставки на спорт онлайн та які є види. Всі ставки онлайн поділяються на ординар, експрес та система, все решта – це комбінації основних типів.
Ординар: особливості та порядок розрахунку
Ставки на спорт, які ідеально підходять новачкам, що тільки починають свій шлях в беттингу. Суть її в тому, що ви прогнозуєте результат лише однієї події. Якщо прогноз спрацює - отримаєте множник ставки на той коефіцієнт, який обрали. Класична подія з потрійним підсумком:
- П1 – перемога першої команди – вірогідність 1.2;
- П2 – перемога другої команди – вірогідність 15.0. Це явний аутсайдер;
- Х – нічия – коефіцієнт 6,7, тобто достатньо маловірогідний результат.
- зіграє ставка П1 – 1,20*100 = 120 гривень;
- зіграє ставка П2 – 15.0*100 = 1500 гривень;
- зіграє ставка Х – матимете 6,7*100 = 670 гривень.
Експрес: для кого підходить та як розраховується
Ставки на спорт онлайн такого типу вважаються значно ризикованими, але при цьому вони дадуть більшу віддачу, якщо спрацюють. Експрес – це комбінація ординарів, котрі не пов’язані між собою. Об’єднання прогнозів дає підвищення коефіцієнту за рахунок того, що вони перемножуються між собою.
Але варто врахувати, що якщо хоча б одна подія не зіграє, то все, виграш не виплачується. Приклад ординару:
- подія 1 з коефіцієнтом 1,2;
- подія 2 з коефіцієнтом 1,4;
- подія 3 с коефіцієнтом 1,3.
Розрахунок у разі комбінації в експрес: (1,2*1,4*1,3)*100=218,4 грн. Якщо складати прогноз ординар і оформляти окремі купони вийде значно менша віддача. Звісно завжди є шанс втратити кошти на інших подіях, якщо хоча б одна з експресу не спрацює.
Вважається, що цей вид прогнозу для новачків не краще рішення, хоча, якщо обирати події в яких фактично однозначні переможці, то можна дещо збільшити свій виграш.
Ставка система: для досвідчених беттерів
Вважається, що ставки на спорт в Україні типу система – досить складні. З другого боку за рахунок комбінації окремих ставок можна в певній мірі зменшити ризики, але для початку варто зрозуміти, як працює система. В простому вигляді – це комбінація 3 експресів. Можливості, які дає система називають серією ставок.
Наприклад система 2/3 – це дві третини ставки мають спрацювати, система ¾ - 3 з 4 повинні спрацювати, систем 3/5, відповідно 3 з 5. Причому в кожному із варіантів є від 3 до 10 способів складання комбінації, коли ставка спрацює.
Сайт ставки на спорт пропонує всі ці типи ставок, який варіант обрати – вирішувати лише вам. В будь якому разі, потрібно проводити детальний аналіз.
Ставки на спорт є популярним видом азартних ігор в Україні. Уряд дозволив ряд наземних та онлайн-букмекерських закладів. Основним регуляторним органом в Україні є Державна комісія з азартних ігор, яка контролює індустрію грального бізнесу та видає ліцензії операторам. Комісія також встановлює правила та норми щодо спортивних ставок, включаючи типи ставок, які можна робити, коефіцієнти, які можна пропонувати, і типи подій, на які можна робити ставки. Мінімальний вік для участі в ставках на спорт в Україні становить 18 років. Для отримання додаткової інформації про нормативно-правові акти, які регулюють ставки на спорт в Україні, відвідайте веб-сайт Державної комісії з азартних ігор та веб-сайт Міністерство фінансів (https://mof.gov.ua/uk).
Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021 року, видана ТОВ «БК «ФАВБЕТ» на підставі Рішення КРАІЛ від 05.04.2021 року за №137 із змінами та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022 року, видана ТОВ «БК «ФАВБЕТ» на підставі Рішення КРАІЛ від 13.12.2022 року за № 433.