



Види ставок на спорт: як можна прогнозувати

Ставки на спорт: огляд існуючих видів та їх особливостей



Беттинг сфера має свої особливості. Якщо прагнете зануритись в цю азартну розвагу, потрібно розібратись, які існують ставки на спорт онлайн та які є види. Всі ставки онлайн поділяються на ординар, експрес та система, все решта – це комбінації основних типів.



Ординар: особливості та порядок розрахунку



Ставки на спорт, які ідеально підходять новачкам, що тільки починають свій шлях в беттингу. Суть її в тому, що ви прогнозуєте результат лише однієї події. Якщо прогноз спрацює - отримаєте множник ставки на той коефіцієнт, який обрали. Класична подія з потрійним підсумком:

П1 – перемога першої команди – вірогідність 1.2;

П2 – перемога другої команди – вірогідність 15.0. Це явний аутсайдер;

Х – нічия – коефіцієнт 6,7, тобто достатньо маловірогідний результат.

зіграє ставка П1 – 1,20*100 = 120 гривень;

зіграє ставка П2 – 15.0*100 = 1500 гривень;

зіграє ставка Х – матимете 6,7*100 = 670 гривень.

подія 1 з коефіцієнтом 1,2;

подія 2 з коефіцієнтом 1,4;

подія 3 с коефіцієнтом 1,3.