



Умер один из величайших израильских гитаристов Ицхак Клептер

Израильский певец, композитор и гитарист Ицхак Клептер скончался в четверг в возрасте 72 лет.



Клептер - один из величайших гитаристов Израиля, который ворвался на сцену в группе Kaveret и продолжил блестящую карьеру в других группах, сообщает израильская пресса.



Музыкант родился 31 марта 1950 года в Хайфе и вырос в Тель-Авиве. В 15 лет он основал первую в своей жизни группу The Churchills, но покинул ее до того, как она добилась успеха.



После службы в армии он начал играть в группе "Ахарит ха-Ямим", которая играла прогрессивный рок и единственная выпущенная ею пластинка считалась шедевром, но за время своей деятельности группа не имела коммерческого успеха.



В 1973 году Клептер принял приглашение Дэнни Сандерсона и присоединился к группе Kaveret, которая быстро стала популярной. В 1981 году Клептер начал сольную карьеру.



На рубеже тысячелетий у музыканта начались проблемы со здоровьем, однако он продолжал творить и выступать.