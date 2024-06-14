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У Бари Алибасова начались проблемы со здоровьем после инсульта
14.06.2024 09:22 Алина Груднева

У Бари Алибасова начались проблемы со здоровьем после инсульта

В российского музыкального продюсера Бари Алибасова диагностирована дизартрия.

По данным SHOT, у основателя группы "На-На" нарушена речь после инсульта.

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По словам источников, Алибасов с трудом разговаривает и передвигается.

Инсульт продюсер перенес в феврале 2024 года. Из больницы 77-летнего Алибасова выписали лишь в марте, и с тех пор он не может восстановиться. Уточняется, что он жалуется на головокружение. У него начались проблемы с памятью, речью и передвижениями.

По словам сына Алибасова, продюсер постоянно находится под наблюдением врачей и старается много времени проводить с маленькой внучкой.

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