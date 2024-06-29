



Огромная воронка образовалась посреди футбольного поля

Посреди футбольного поля в общественном парке Гордона Ф. Мура в американском Олтоне образовалась гигантская воронка.



По данным издания USA Today, на этом поле часто играют детские команды.



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По предварительным данным, воронка образовалась посреди поля из-за обвала в шахтах. К счастью, обошлось без пострадавших.



"На поверхности все произошло сразу. Все поплыло. Один из наших фонарей находился прямо в центре дыры, и все исчезло", - рассказал директор Alton Parks & Recreation Майкл Хейнс.