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Огромная воронка образовалась посреди футбольного поля
29.06.2024 14:35 Алина Груднева

Огромная воронка образовалась посреди футбольного поля

Посреди футбольного поля в общественном парке Гордона Ф. Мура в американском Олтоне образовалась гигантская воронка.

По данным издания USA Today, на этом поле часто играют детские команды.

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По предварительным данным, воронка образовалась посреди поля из-за обвала в шахтах. К счастью, обошлось без пострадавших.

"На поверхности все произошло сразу. Все поплыло. Один из наших фонарей находился прямо в центре дыры, и все исчезло", - рассказал  директор Alton Parks & Recreation Майкл Хейнс.

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