



Twitter массово закрывает офисы

Компании Twitter массово закрывает офисы.

По данным ВВС, соответствующее решение вступило в силу немедленно.

Уточняется, что офисы временно будут закрыты до следующей недели. Ожидается, что они откроются в понедельник, 21 ноября.

Это происходит на фоне массового увольнения сотрудников, которые решили покинуть компанию после ультиматума Илона Маска, потребовавшего от них сверхурочную работу с высокой интенсивностью.

В соцсети в пятницу стал популярным хештег #LoveWhereYouWorked, который отмечали увольняющиеся сотрудники.