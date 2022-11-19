Twitter массово закрывает офисы
Компании Twitter массово закрывает офисы.
По данным ВВС, соответствующее решение вступило в силу немедленно.
Уточняется, что офисы временно будут закрыты до следующей недели. Ожидается, что они откроются в понедельник, 21 ноября.
Это происходит на фоне массового увольнения сотрудников, которые решили покинуть компанию после ультиматума Илона Маска, потребовавшего от них сверхурочную работу с высокой интенсивностью.
В соцсети в пятницу стал популярным хештег #LoveWhereYouWorked, который отмечали увольняющиеся сотрудники.