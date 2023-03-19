



Таинственные полосы света замечены в небе над Калифорнией

Таинственные полосы света были замечены в небе в районе Сакраменто в пятницу вечером, шокировав отмечающих День Святого Патрика, которые затем разместили в социальных сетях видео удивительного зрелища, пишет nzherald.co.nz.



Хайме Эрнандес был в пивоварне King Cong Brewing Company в Сакраменто на праздновании Дня Святого Патрика, когда некоторые из группы заметили огни. Эрнандес быстро приступил к съемкам. Все закончилось примерно через 40 секунд.



“В основном мы были в шоке, поражены тем, что стали свидетелями этого. Никто из нас никогда не видел ничего подобного”, — сказал Эрнандес в электронном письме.



Владелец пивоварни разместил видео Эрнандеса в Instagram, спросив, может ли кто-нибудь разгадать тайну.



Джонатан Макдауэлл ответил, что может. Макдауэлл — астроном Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики. Макдауэлл рассказал в субботу в интервью Associated Press, что он на 99,9% уверен, что полосы света исходят от горящего космического мусора.



Макдауэлл сказал, что японский пакет связи, который передавал информацию с Международной космической станции на спутник связи, а затем обратно на Землю, устарел в 2017 году после выведения спутника из эксплуатации. Оборудование весом 310 кг было сброшено с космической станции в 2020 году, потому что занимало ценное пространство и полностью сгорало при входе в атмосферу.



По словам Макдауэлла, пылающие обломки создали “захватывающее световое шоу в небе”. По его оценкам, обломки были около 40 миль в высоту, двигаясь со скоростью тысячи миль в час.



Он добавил, что космические силы США подтвердили траекторию повторного входа в атмосферу над Калифорнией для системы межорбитальной связи, и время соответствует тому, что люди видели в небе. Связаться с космическими силами в субботу по этому вопросу не удалось.



